Товариський матч

Бохум – Лечче – 3:2

Голи: Штегер, 34, Хольтманн, 43, Ганвула, 65 – Коломбо, 14, 17

Ордець нарешті змінив клуб – зрадник України довго залишався вірним Москві, а тепер виступатиме у Бундеслізі

Екс-захисник московського Динамо Іван Ордець пошкодив стегно у першому ж матчі за німецький Бохум. Українець травмувався на 20-й хвилині товариського поєдинку з Лечче. Цікаво, що на той момент рурці "горіли" з рахунком 0:2 – перший гол повністю на совісті нашого новачка. До слова, Бохум ще до перерви зумів відновити статус-кво, а після відпочинку вирвав перемогу в італійців.

Нагадаємо, представник німецької Бундесліги презентував Ордеця лише три дні тому – українець скористався правилом ФІФА і заморозив контракт з Динамо М на рік.

Зауважимо, що за три місяці війни Ордець жодним чином не висловив свою позицію. Два його єдині дописи у соцмережах з'явилися ще наприкінці лютого. Перший – про те, що Іван нібито "усім серцем з Україною". Другий – про жахіття у його рідній Волновасі. При цьому жодного слова про окупантів та про Росію як винуватців кровопролиття. Ордець перестав потрапляти до складу московського Динамо, але це не завадило йому гучно відсвяткувати завершення сезону.

Росія напала на Україну: Ярмоленка не буде у воєнній УПЛ, Дніпро-1 дає мільйон доларів на порятунок Металіста (LIVE)