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"Його оштрафували за правду – це нав'язали з Кремля": російський футболіст, який критикував Путіна, отримав покарання

16:58 2121 Читать на русском
"Його оштрафували за правду – це нав'язали з Кремля": російський футболіст, який критикував Путіна, отримав покарання
Євген Фролов / фото з відкритих джерел

Крилья Совєтов покарали свого голкіпера Євгена Фролова за резонансне інтерв'ю. Футболіст змушений сплатити чималенький штраф.

Нагадаємо, нещодавно 32-річний російський голкіпер в одному з інтерв'ю розніс владу – дісталося і президенту сусідньої держави. Висловлювання гравця спричинили значний резонанс у Росії – знайшлися навіть ті, хто порадив Фролову покинути країну.

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За це інтерв'ю воротар оштрафований на 1,4 млн російських рублів – це майже 20 тисяч доларів США.

"Його покарали на 1,4 млн рублів за правду – ганьба, яку вам нав'язали з Кремля. Ясно одне: любити клуб і приїжджати в Самару – бажання не зникне ніколи, а ходити на футбол в Самарі – зникло", – написав в Instagram Євген Савін – колишній гравець клубу Крилья Совєтов, який зараз є популярним блогером.

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Теги
Росія Крилья Совєтов Крилья Совєтов Володимир Путін Євген Фролов Євген Фролов
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