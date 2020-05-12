"Його оштрафували за правду – це нав'язали з Кремля": російський футболіст, який критикував Путіна, отримав покарання

Крилья Совєтов покарали свого голкіпера Євгена Фролова за резонансне інтерв'ю. Футболіст змушений сплатити чималенький штраф.

Нагадаємо, нещодавно 32-річний російський голкіпер в одному з інтерв'ю розніс владу – дісталося і президенту сусідньої держави. Висловлювання гравця спричинили значний резонанс у Росії – знайшлися навіть ті, хто порадив Фролову покинути країну.

"У тебе немає прав, ти – раб": російський футболіст наїхав на Путіна, його покарали і пропонують покинути країну

За це інтерв'ю воротар оштрафований на 1,4 млн російських рублів – це майже 20 тисяч доларів США.

"Його покарали на 1,4 млн рублів за правду – ганьба, яку вам нав'язали з Кремля. Ясно одне: любити клуб і приїжджати в Самару – бажання не зникне ніколи, а ходити на футбол в Самарі – зникло", – написав в Instagram Євген Савін – колишній гравець клубу Крилья Совєтов, який зараз є популярним блогером.

Ракицький та інші українці потрапили під гучне скорочення зарплат у Росії, а Сьомін спровокував наїзд екс-тренера Динамо