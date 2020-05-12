"Его оштрафовали за правду – это навязали из Кремля": российский футболист, критиковавший Путина, получил наказание

Крылья Советов наказали своего голкипера Евгения Фролова за резонансное интервью. Футболист вынужден уплатить немалый штраф.

Напомним, недавно 32-летний российский голкипер в одном из интервью разнес власть – досталось и президенту соседнего государства. Высказывания игрока вызвали значительный резонанс в России – нашлись даже те, кто посоветовал Фролову покинуть страну.

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За это интервью вратарь оштрафован на 1,4 млн российских рублей – это почти 20 тысяч долларов США.

"Его наказали на 1,4 млн рублей за правду – позорище, которое вам навязали из Кремля. Ясно одно: любить клуб и приезжать в Самару – желание не исчезнет никогда, а ходить на футбол в Самаре – исчезло", – написал в Instagram Евгений Савин – бывший игрок клуба Крылья Советов, который сейчас является популярным блоггером.

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