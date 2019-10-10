Єзерський: Не відпускати гравців на матчі збірних – неправильно

Головний тренер збірної України U-18 Володимир Єзерський розповів про підготовку до товариських матчів проти Вірменії.

"У нас все добре. Хлопці працюють із задоволенням. Збір проходить у відмінних умовах. Мрія кожного футболіста – надягати футболку збірної. Спеціально не давати гравцям цього робити – неправильно, м'яко кажучи.

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Вони не отримують міжнародного досвіду, тому гальмується їх розвиток. А це, можливо, майбутнє Динамо. Тому терміново довелося викликати виконавців з розширеного списку. Хочу подякувати всім клубам, які надали гравців для збірної.

Всі хлопці приїхали в гарному стані. Все, що запланували – виконали, отримане на тренуваннях постараємося закріпити хорошою грою і результатом в товариських матчах зі збірною Вірменії.

Це шанс для гравців, які не так часто викликаються до збірної. Після кількох тренувань я помітив, що серед них є футболісти, здатні боротися за місце в складі. Все залежить від них самих", – поділився Єзерський в коментарі офіційному сайту УАФ.

Варто зазначити, що збірна України U-18 проведе дві товариські зустрічі проти Вірменії 11 та 13 жовтня відповідно.

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