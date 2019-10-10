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Езерский: Не отпускать игроков на матчи сборных – неправильно

17:23 54 Читати українською
Езерский: Не отпускать игроков на матчи сборных – неправильно
Владимир Езерский / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-18 Владимир Езерский рассказал о подготовке к товарищеским матчам против Армении.

"У нас все хорошо. Ребята работают с удовольствием. Сбор проходит в отличных условиях. Мечта каждого футболиста – надевать футболку сборной. Специально не давать игрокам этого делать – неправильно, мягко говоря.

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Они не получают международного опыта, поэтому замедляется их развитие. А это, возможно, будущее Динамо. Поэтому срочно пришлось вызывать исполнителей из расширенного списка. Хочу поблагодарить все клубы, которые предоставили игроков для сборной.

Все ребята приехали в хорошем состоянии. Все, что запланировали – выполнили, полученное на тренировках постараемся закрепить хорошей игрой и результатом в товарищеских матчах со сборной Армении.

Это шанс для игроков, которые не так часто вызываются в сборную. После нескольких тренировок я заметил, что среди них есть футболисты, способные бороться за место в составе. Все зависит от них самих", – поделился Езерский в комментарии официальному сайту УАФ.

Стоит отметить, что сборная Украины U-18 проведет две товарищеские встречи против Армении 11 и 13 октября соответственно.

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Товарищеские матчи Динамо Киев Динамо Киев Сборная Украины Владимир Езерский Владимир Езерский Украина U-18 Украина U-18
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