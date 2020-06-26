Євтушенко розповів про стан здоров'я Сидорчука – капітан Динамо ще не повернувся до тренувань

Асистент головного тренера Динамо Вадим Євтушенко оцінив стан справ у хавбека киян Сергія Сидорчука.

"Сьогодні всі хлопці повноцінно тренувалися, окрім Сидорчука – він, на жаль, як і раніше не зможе взяти участь у майбутньому матчі проти Десни. Решта працюють в загальній групі.

Сидорчук заявив, що його травма повинна стати сигналом для арбітрів

Сергій же починає потрохи працювати, йому тільки позавчора зняли шви, тому місце рани ще не повністю загоїлось. Думаємо, після матчу з Десною він вже зможе працювати разом з усіма. Микита Бурда теж починає потрохи підтягуватися", – цитує Євтушенка офіційний сайт киян.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру чемпіонату України Сергій зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер Зорі Ловро Цвєк жорстко сфолив проти капітана киян – півзахисник луганців примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сидорчук не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках. Як наслідок, хорват отримав триматчеву дискваліфікацію.

"Таких пенальті ставити не можна": Динамо не має вибору, або Чому команда, яка атакує, падатиме у штрафному з криками