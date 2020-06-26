toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Евтушенко рассказал о состоянии здоровья Сидорчука – капитан Динамо еще не вернулся к тренировкам

23:12 - Читати українською
Евтушенко рассказал о состоянии здоровья Сидорчука – капитан Динамо еще не вернулся к тренировкам
Фото ФК Динамо

Ассистент главного тренера Динамо Вадим Евтушенко оценил состояние дел у хавбека киевлян Сергея Сидорчука.

"Сегодня все ребята полноценно тренировались, кроме Сидорчука – он, к сожалению, по-прежнему не сможет принять участие в предстоящем матче. Остальные работают в общей группе.

Сидорчук заявил, что его травма должна стать сигналом для арбитров

Сергей же начинает понемногу работать, ему только позавчера сняли швы, поэтому место раны еще не полностью зажило. Думаем, после матча с Десной он уже сможет работать вместе со всеми. Никита Бурда тоже начинает понемногу подтягиваться", – цитирует Евтушенко официальный сайт киевлян.

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата Украины Сергей получил ужасную травму. На 82-й минуте встречи легионер Зари Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян – полузащитник луганчан умудрился даже сломать щиток футболисту "бело-синих". Сидорчук не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках. Как следствие, хорват получил трехматчевую дисквалификацию.

"Таких пенальті ставити не можна": Динамо не має вибору, або Чому команда, яка атакує, падатиме у штрафному з криками

blog_ava
"Бутылка водки стала моим лучшим другом": откровенная исповедь вице-чемпиона мира об ужасном периоде в Реале
08:00
4018
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Сергей Сергей Сидорчук Вадим Вадим Евтушенко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
12
мин
Шахтер
19:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук