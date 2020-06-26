Евтушенко рассказал о состоянии здоровья Сидорчука – капитан Динамо еще не вернулся к тренировкам

Ассистент главного тренера Динамо Вадим Евтушенко оценил состояние дел у хавбека киевлян Сергея Сидорчука.

"Сегодня все ребята полноценно тренировались, кроме Сидорчука – он, к сожалению, по-прежнему не сможет принять участие в предстоящем матче. Остальные работают в общей группе.

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Сергей же начинает понемногу работать, ему только позавчера сняли швы, поэтому место раны еще не полностью зажило. Думаем, после матча с Десной он уже сможет работать вместе со всеми. Никита Бурда тоже начинает понемногу подтягиваться", – цитирует Евтушенко официальный сайт киевлян.

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата Украины Сергей получил ужасную травму. На 82-й минуте встречи легионер Зари Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян – полузащитник луганчан умудрился даже сломать щиток футболисту "бело-синих". Сидорчук не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках. Как следствие, хорват получил трехматчевую дисквалификацию.

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