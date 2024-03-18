Брюгге звільнив Дейлу з посади головного тренера першої команди. Як інформує офіційний сайт клубу, це пов'язано з невтішними результатами "синьо-чорних" і рівнем гри команди. Разом із Дейлою клуб покинули його помічники – Ефраїн Хуарес і Крістоф Альбрехт.

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"В останні тижні клуб не бачив достатньої кількості ДНК Брюгге у виступах футболістів. Спортивне керівництво переконане, що з нинішнім складом команди можна домагатися найкращих результатів", – сказано в офіційній заяві.

Повідомляється, що Брюгге, якому належать права на українського форварда Романа Яремчука, шукає нового головного тренера з прицілом на наступний сезон. До кінця цього сезону команду тренуватиме наставник фарм-клубу Брюгге НКСТ Нікі Гаєн.

Дейла відреагував на своє звільнення. Він заявив, що спад у грі Брюгге пов'язаний зі звільненням із клубу виконавчого директора Брюгге Вінсента Маннарта, який пропрацював у клубі з 2011 року. "Він був сполучною ланкою між керівництвом і командою", – зазначив колишній тренер.

Нагадаємо, що Дейла вивів Брюгге до чвертьфіналу Ліги конференцій. На цій стадії "синьо-чорні" зіграють із ПАОКом. Команда посідає 4-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії за підсумками 30 турів.

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