Брюгге уволил Дейлу с поста главного тренера первой команды. Как информирует официальный сайт клуба, это связано с неутешительными результатами "сине-чёрных" и уровнем игры команды. Вместе с Дейлой клуб покинули его помощники, Эфраин Хуарес и Кристоф Альбрехт.

Лига конференций 2023/24: определились все участники 1/4 финала

"В последние недели клуб не видел достаточного количества ДНК Брюгге в выступлениях футболистов. Спортивное руководство убеждено, что с нынешним составом команды можно добиваться лучших результатов", – сказано в официальном заявлении.

Сообщается, что Брюгге, которому принадлежат права на украинского форварда Романа Яремчука, ищет нового главного тренера с прицелом на следующий сезон. До конца этого сезона команду тренировать будет наставник фарм-клуба Брюгге НКСТ Ники Хайен.

Дейла отреагировал на своё увольнение. Он заявил, что спад в игре Брюгге связан с уходом из клуба исполнительного директора Брюгге Винсента Маннарта, который проработал в клубе с 2011 года. "Он был связующим звеном между руководством и командой", – отметил бывший тренер.

Напомним, что Дейла вывел Брюгге в четвертьфинал Лиги конференций. На этой стадии "сине-чёрные" сыграют с ПАОКом. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии по итогам 30 туров.

Полісся стало заручником своїх перемог, або Чому відставка Калітвінцева не підлягає логіці