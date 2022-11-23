Федерації футболу Нідерландів, Англії, Уельсу, Бельгії, Швейцарії, Німеччини та Данії не судитимуться з ФІФА.

Сім європейських футбольних федерацій та асоціацій – Нідерландів, Англії, Уельсу, Бельгії, Швейцарії, Німеччини та Данії – не подаватимуть позову до ФІФА. Про це повідомляє Voetbal International.

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Повідомляється, що рішення було ухвалено після спільних консультацій. Саме ці футбольні організації виступали за публічну демонстрацію незгоди з катарськими законами щодо прав і свобод людини.

Збірні цих країн хотіли використовувати райдужну капітанську пов'язку, щоб підтримати ЛГБТ-спільноту, але ФІФА заборонила вдаватися до подібних методів, погрозивши жовтими картками капітанам команд до стартового свистка. Вчора з'явилася інформація, що німецька футбольна спілка (DFB) вирішила йти до кінця і опротестувати це рішення ФІФА. Проте боротися проти ФІФА наодинці DFB не захотів.

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