Федерации футбола Нидерландов, Англии, Уэльса, Бельгии, Швейцарии, Германии и Дании не станут судиться с ФИФА.

Семь европейских футбольных федераций и ассоциаций – Нидерландов, Англии, Уэльса, Бельгии, Швейцарии, Германии и Дании – не станут подавать судебный иск к ФИФА. Об этом информирует Voetbal International.

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Сообщается, что решение было принято после совместных консультаций. Именно эти футбольные организации выступали за публичную демонстрацию несогласия с катарскими законами, касающихся прав и свобод человека.

Сборные этих стран хотели использовать радужную капитанскую повязку, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество, но ФИФА запретила прибегать к подобным методам, пригрозив желтыми карточками капитанам команд до стартового свистка. Вчера появилась информация, что немецкий футбольный союз (DFB) решил идти до конца и опротестовать это решение ФИФА. Однако сражаться против ФИФА в одиночку DFB не захотел.

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