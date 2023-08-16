Як відомо, молодіжна збірна України у боротьбі за вихід на Євро-2025 потрапила у групу F, де зійдеться з командами Англії, Північної Ірландії, Сербії, Азербайджану та Люксембургу.

Україна – Північна Ірландія: визначились місце та час матчу відбору на молодіжне Євро-2025

За інформацією офіційного сайту УАФ, у першому турі підопічні Унаї Мельгоси зіграють з ірландцями. Дуель відбудеться 12 вересня у словацькому Попраді і стартує о 19:30 за Києвом.

Загалом календар збірної України U-21 виглядає наступним чином:

12.09.2023 – Україна – Північна Ірландія

12.10.2023 – Люксембург – Україна

16.10.2023 – Україна – Англія

17.11.2023 – Україна – Люксембург

21.11.2023 – Україна – Азербайджан

26.03.2024 – Азербайджан – Україна

06.09.2024 – Україна – Сербія

10.09.2024 – Північна Ірландія – Україна

11.10.2024 – Англія – Україна

15.10.2024 – Сербія – Україна

Нагадаємо, у фінальній частині Євро-2025 виступатимуть 16 команд: Словаччина та ще 15 збірних, що приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плей-офф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

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