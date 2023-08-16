Євро-2025: збірна України U-21 дізналась календар матчів у відборі
"Синьо-жовті" отримали розклад поєдинків на шляху до фінальної частини чемпіонату Європи.
Як відомо, молодіжна збірна України у боротьбі за вихід на Євро-2025 потрапила у групу F, де зійдеться з командами Англії, Північної Ірландії, Сербії, Азербайджану та Люксембургу.
Україна – Північна Ірландія: визначились місце та час матчу відбору на молодіжне Євро-2025
За інформацією офіційного сайту УАФ, у першому турі підопічні Унаї Мельгоси зіграють з ірландцями. Дуель відбудеться 12 вересня у словацькому Попраді і стартує о 19:30 за Києвом.
Загалом календар збірної України U-21 виглядає наступним чином:
12.09.2023 – Україна – Північна Ірландія
12.10.2023 – Люксембург – Україна
16.10.2023 – Україна – Англія
17.11.2023 – Україна – Люксембург
21.11.2023 – Україна – Азербайджан
26.03.2024 – Азербайджан – Україна
06.09.2024 – Україна – Сербія
10.09.2024 – Північна Ірландія – Україна
11.10.2024 – Англія – Україна
15.10.2024 – Сербія – Україна
Нагадаємо, у фінальній частині Євро-2025 виступатимуть 16 команд: Словаччина та ще 15 збірних, що приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плей-офф, в якому гратимуть шість володарів других місць).
Дві зірки збірної України серед номінантів – відео топ-10 найкращих голів Євро-2023