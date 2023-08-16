Как известно, молодежная сборная Украины в борьбе за выход на Евро-2025 попала в группу F, где сойдется с командами Англии, Северной Ирландии, Сербии, Азербайджана и Люксембурга.

Украина – Северная Ирландия: определились место и время матча отбора на молодежное Евро-2025

По информации официального сайта УАФ, в первом туре подопечные Унаи Мельгосы сыграют с ирландцами. Дуэль состоится 12 сентября в словацком Попраде и стартует в 19:30 по Киеву.

В целом календарь сборной Украины U-21 выглядит следующим образом:

12.09.2023 – Украина – Северная Ирландия

12.10.2023 – Люксембург – Украина

16.10.2023 – Украина – Англия

17.11.2023 – Украина – Люксембург

21.11.2023 – Украина – Азербайджан

26.03.2024 – Азербайджан – Украина

06.09.2024 – Украина – Сербия

10.09.2024 – Северная Ирландия – Украина

11.10.2024 – Англия – Украина

15.10.2024 – Сербия – Украина

Напомним, в финальной части Евро-2025 будут выступать 16 команд: Словакия и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

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