Евро-2025: сборная Украины U-21 узнала календарь матчей в отборе
"Сине-желтые" получили расписание поединков на пути к финальной части чемпионата Европы.
Как известно, молодежная сборная Украины в борьбе за выход на Евро-2025 попала в группу F, где сойдется с командами Англии, Северной Ирландии, Сербии, Азербайджана и Люксембурга.
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По информации официального сайта УАФ, в первом туре подопечные Унаи Мельгосы сыграют с ирландцами. Дуэль состоится 12 сентября в словацком Попраде и стартует в 19:30 по Киеву.
В целом календарь сборной Украины U-21 выглядит следующим образом:
12.09.2023 – Украина – Северная Ирландия
12.10.2023 – Люксембург – Украина
16.10.2023 – Украина – Англия
17.11.2023 – Украина – Люксембург
21.11.2023 – Украина – Азербайджан
26.03.2024 – Азербайджан – Украина
06.09.2024 – Украина – Сербия
10.09.2024 – Северная Ирландия – Украина
11.10.2024 – Англия – Украина
15.10.2024 – Сербия – Украина
Напомним, в финальной части Евро-2025 будут выступать 16 команд: Словакия и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).
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