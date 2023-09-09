Відбулися чергові відбіркові матчі до Євро-2024. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол24".

Євро-2024, відбір, 5-й тур

Група F

Естонія – Швеція – 0:5

Голи: Дьокереш, 18, Кулусевскі, 24, Ісак, 39, Квайсон, 76, Классон, 90+2

Група I

Андорра – Білорусь – 0:0

В групі F Швеція впевнено здолала збірну Естонії. Ще в першому таймі в ворота господарів влетіло три м'ячі. Дьокереш відкрив рахунок, а Кулусевскі та Ісак довели його до розгрому. Збірна Естонії спромоглася за перші 45 хвилин лиш раз завдати удару по воротах Ульсена. В другому таймі суттєвих змін не сталося. Швеція продовжувала контролювати гру, намагаючись збільшити свою перевагу.

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Андорра на своєму полі приймала Білорусь. Команди видали доволі нудний матч, не порадувавши глядачів голами.

Швеція у своїй групі посідає третю сходинку, маючи у своєму активі шість очок, а Естонія перебуває на четвертому місці з одним балом.

Андорра набрала два бали та замикає турнірну таблицю групи I. Білорусь з 4 пунктами посідає четверту сходинку.

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