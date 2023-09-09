Состоялись очередные отборочные матчи к Евро-2024. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол24".

Евро-2024, отбор, 5-й тур

Группа F

Эстония – Швеция – 0:5

Голы: Дёкереш, 18, Кулусевский, 24, Исаак, 39, Квайсон, 76, Классон, 90+2

Группа I

Андорра – Беларусь – 0:0

В группе F Швеция уверенно одолела сборную Эстонии. Еще в первом тайме в ворота хозяев влетело три мяча. Дёкереш открыл счет, а Кулусевски и Исак довели его до разгрома. Сборная Эстонии смогла за первые 45 минут лишь раз нанести удар по воротам Ульсена. Во втором тайме существенных изменений не произошло. Швеция продолжала контролировать игру, пытаясь увеличить свое преимущество.

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Андорра на своем поле принимала Беларусь. Команды выдали довольно скучный матч, не порадовав зрителей голами.

Швеция в своей группе занимает третье место, имея в своем активе шесть очков, а Эстония находится на четвертом месте с одним баллом.

Андорра набрала два балла и замыкает турнирную таблицу группы I. Беларусь с 4 пунктами занимает четвертую строчку.

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