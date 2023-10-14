Збірна Північної Ірландії без проблем перемогла Сан-Маріно у 7-му турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Рахунок і огляд матчу 14 жовтня 2023-го читайте на "Футбол 24".

Євро-2024, відбір. 7-й тур

Група H

Північна Ірландія – Сан-Маріно – 3:0

Голи: Сміт, 5, Мадженніс, 11, Макменамін, 82

Паралельно з матчем Україна – Північна Македонія сильнішого з'ясовували аутсайдери групи H. Свою єдину перемогу північноірландці здобули якраз над Сан-Маріно (2:0 у першому турі). Головний аутсайдер програв усі 6 матчів із загальною різницею 0:21.

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От і сьогодні все стало зрозуміло ще до 12-ї хвилини. Збірна Північної Ірландії дуже швидко забила два голи, розігравши дві атаки у фірмовому британському стилі – навіс/простріл з флангу і влучний удар. Перший тайм завершився з рахунком 2:0 і без жодного удару від футболістів Сан-Маріно.

Лише наприкінці гри підопічні Майкла О'Ніла довели рахунок до розгромного. 3:0 – підсумок матчу. Північна Ірландія набрала 6 очок і посідає передостаннє місце групи H. Про боротьбу за вихід на Євро мова не йде – відставання від лідерів надто велике. Сан-Маріно залишається на дні з нулем балів.