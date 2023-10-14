Сборная Северной Ирландии без проблем победила Сан-Марино в 7-м туре квалификации на чемпионат Европы-2024. Счет и обзор матча 14 октября 2023 года читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, отбор. 7-й тур

Группа H

Северная Ирландия – Сан-Марино – 3:0

Голы: Смит, 5, Мадженнис, 11, Макменамин, 82

Параллельно с матчем Украина – Северная Македония сильнейшего выясняли аутсайдеры группы H. Свою единственную победу североирландцы одержали как раз над Сан-Марино (2:0 в первом туре). Главный аутсайдер проиграл все 6 матчей с общей разницей 0:21.

Украина одолела Северную Македонию в матче отбора Евро-2024 – 2 сумасшедших гола, подвиги Трубина, потеря легионера

Вот и сегодня все стало ясно еще до 12-й минуты. Сборная Северной Ирландии очень быстро забила два гола, разыграв две атаки в фирменном британском стиле – навес/прострел с фланга и точный удар. Первый тайм завершился со счетом 2:0 и без ударов от футболистов Сан-Марино.

Лишь в конце игры подопечные Майкла О'Нила довели счет до разгромного. 3:0 – итог матча. Северная Ирландия набрала 6 очков и занимает предпоследнее место группы H. О борьбе за выход на Евро речь не идет – отставание от лидеров слишком велико. Сан-Марино остается на дне з нулем баллов.