"Англія – ​​це, безумовно, серйозний суперник. За підбором гравців, командною грою, індивідуальною майстерністю команда Гарета Саутгейта вийшла на топ-рівень.

Реднапп: Може, якщо зіграє Шевченко, тоді в України з'являться шанси на півфінал Євро

Що стосується збірної України, то мене турбує питання відновлення гравців у фізичному і психологічному планах, адже в запасі є тільки три доби, а попередня гра зі Швецією була дуже енергозатратною, а також емоційною. Будемо сподіватися, що тренерський штаб зможе привести в порядок ігровий і психологічний тонуси підопічних та налаштувати команду на свою гру, незважаючи на статус суперника.

Результат зустрічі прогнозувати не беруся, адже футбол – непередбачуваний. Проте, у мене є передчуття позитивного результату. Хочу побажати нашій збірній хорошої гри і везіння", – цитує Сабо Footboom.

Додамо, що зустріч України та Англії відбудеться 3 липня о 22:00 у Римі на Стадіо Олімпіко. Переможець цієї пари у півфіналі Євро-2020 зустрінеться з тріумфатором двобою Данія – Чехія.

Як Україна пройшла Швецію і що робити з Англією? Розбираємося без зайвої ейфорії