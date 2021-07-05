Фінал та півфінали чемпіонату Європи будуть проводитися з оновленим м'ячем.

УЄФА у своєму офіційному Twitter опублікував фотографії творіння Adidas.

Англія – Данія: визначився арбітр на другий півфінал Євро

М'яч отримав назву Uniforia Finale. Основна відмінність від попередньої версії – колір основи. Дизайнери обрали сірий замість білого, який використовувався у групі та на попередніх стадіях плей-офф. Також на поверхні є зображення лондонського Вемблі – саме він прийматиме всі три вирішальні матчі.

Додамо, що фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня, півфінали – 6-го та 7-го. У першій парі зійдуться Італія з Іспанією, а днем пізніше Англія протистоятиме Данії.

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