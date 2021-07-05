УЄФА оголосив бригаду арбітрів на поєдинок 1/2 фіналу Євро між Англією та Данією.

Матч розсудить 38-річний нідерландець Данні Маккелі, інформує офіційний сайт УЄФА. На лініях допомагатимуть асистенти Хессел Стеегстра та Ян де Вріс. Роль четвертого арбітра виконуватиме румун Овідіу Хацеган, а за VAR відповідатиме Пол ван Бьокел.

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Для бригади Маккелі це буде четвертий поєдинок на Євро-2020. Він судив матч-відкриття Туреччина – Італія, а в другому турі зустріч фінів і росіян. Збірна Англії має приємні спогади про роботу нідерландця – саме під його наглядом команда Саутгейта перемогла Німеччину (2:0) в 1/8 фіналу.

Додамо, що матч Англія – Данія відбудеться 7 липня, початок о 22:00. Другого фіналіста Євро визначать Італія та Іспанія, які зіграють днем раніше.

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