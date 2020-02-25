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Євро-2020: УЄФА оцінив імовірність перенесення турніру через епідемію коронавірусу

19:15 2097 Читать на русском
Євро-2020: УЄФА оцінив імовірність перенесення турніру через епідемію коронавірусу
Євро-2020: УЄФА оцінив імовірність перенесення турніру / Reuters

Організатор Євро-2020 висловив офіційну позицію щодо можливості скасування форуму, який повинен відбутися цьогоріч у 12-ти містах Європи.

"Ми перебуваємо на стадії очікування. Ми моніторимо ситуацію у кожній країні, а футбол повинен під неї підлаштовуватися. Лише у випадку погіршення ситуації проведення змагань буде зупинено", – наводить слова віце-президента УЄФА Мішеля Ува Reuters.

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Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 розпочалась із китайської провінції Хубей у грудні. На сьогодні захворювання продовжує поширюватися планетою. Зокрема, хворі на коронавірус вже є і в Європі, а в Італії минулих вихідних було скасовано низку поєдинків Серії А та нижчих дивізіонів.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2020 стартує 12 червня у Римі. Усього турнір приймуть 12 європейських міст.

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