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Евро-2020: УЕФА оценил вероятность переноса турнира из-за эпидемии коронавируса

19:15 151 Читати українською
Евро-2020: УЕФА оценил вероятность переноса турнира из-за эпидемии коронавируса
Евро-2020: УЕФА оценил вероятность переноса турнира / Reuters

Организатор Евро-2020 выразил официальную позицию относительно возможности отмены форума, который должен состояться в этом году в 12-ти городах Европы.

"Мы находимся на стадии ожидания. Мы мониторим ситуацию в каждой стране, а футбол должен под нее подстраиваться. Только в случае ухудшения ситуации проведение соревнований будет прекращено", – приводит слова вице-президента УЕФА Мишеля Ува Reuters.

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась с китайской провинции Хубэй в декабре. На сегодня заболевание продолжает распространяться по планете. В частности, больные коронавирусом уже есть и в Европе, а в Италии в минувшие выходные был отменен ряд поединков Серии А и низших дивизионов.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 стартует 12 июня в Риме. Всего турнир примут 12 европейских городов.

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