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Євро-2020: Циганик спрогнозував, хто може стати третім форвардом у заявці збірної України

21:08 2033 Читать на русском
Євро-2020: Циганик спрогнозував, хто може стати третім форвардом у заявці збірної України
Гравці збірної України / УАФ

Відомий журналіст Ігор Циганик поділився думкою щодо того, хто може поїхати у статусі третього форварда збірної України на Євро-2020.

"Шевченко прийме рішення щодо третього форварда збірної протягом наступних трьох місяців. Якщо Селезньов буде забивати... Досвід у нього є, тому буде і шанс. Кравець – те ж саме.

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Може поїхати на Євро-2020 Русин, якщо вдало відіграє другу частину сезону, і проявить себе так само, як і на зборі, де він став найкращим бомбардиром. Так само було і минулого року, але тоді Назарій не отримав шансу стати основним форвардом Динамо. Будемо сподіватися, що Михайличенко в нього вірить. Можливо, хтось ще вистрілить, той же Супряга. Або Сікан, якщо проявить себе в Шахтарі. У нас великий вибір гравців, які можуть поїхати третім форвардом на Євро.

Але давайте не виключатиме з цього списку і Бєсєдіна. На даному етапі всі замовкли, і чекають рішення УЄФА про розгляд справи. Якщо він доведе свою невинність і встигне набрати форму, то Артем є фаворитом", – підкреслив Циганик в програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Артем Бєсєдін завалив допінг-тест після гри групового турніру Ліги Європи проти Мальме (3:4) та тимчасово відсторонений від футболу.

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