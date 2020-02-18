Евро-2020: Цыганык спрогнозировал, кто может стать третьим форвардом в заявке сборной Украины

Известный журналист Игорь Цыганык поделился мнением относительно того, кто может поехать в статусе третьего форварда сборной Украины на Евро-2020.

"Шевченко примет решение по третьему форварду сборной в течении следующих трех месяцев. Если Селезнев будет забивать... Опыт у него есть, так будет и шанс. Кравец – то же самое.

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Может поехать на Евро-2020 Русин, если удачно играет вторую часть сезона, и проявит себя так же, как и на сборе, где он стал лучшим бомбардиром. Так же было и в прошлом году, но тогда Назарий не получил шанса стать основным форвардом Динамо. Будем надеяться, что Михайличенко в него верит. Возможно, кто-то еще выстрелит, тот же Супряга. Или Сикан, если проявит себя в Шахтере. У нас большой выбор игроков, которые могут поехать третьим форвардом на Евро.

Но давайте не исключать из этого списка и Беседина. На данном этапе все замолчали, и ждут решения УЕФА о рассмотрении дела. Если он докажет свою невиновность и успеет набрать форму, то Артем является фаворитом", – подчеркнул Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Артем Беседин завалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы против Мальме (3:4) и временно отстранен от футбола.

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