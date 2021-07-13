Збірна Італії стала найкращою командою Європи на наступні 3 роки. Більше – в дайджесті.

Шістнадцятий чемпіонат Європи, матчі якого були зіграні в одинадцяти містах Європи, став історією. Чемпіоном стала збірна Італії, обігравши Англію в серії післяматчевих пенальті на Вемблі.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля

У 51 матчі забили 142 голи. Є тут внесок і збірної України, яка вперше у своїй історії вийшла в плей-офф Євро. Команда Шевченка пропустила 10 голів – найбільше на турнірі. У тієї ж Англії – тільки 2 (найкращий захист на чемпіонаті Європи).

"Синьо-жовті" за участь у Євро заробили 16 млн євро преміальних від УЄФА – 8-й показник серед усіх команд турніру. Більше цифр та емоцій від матчів Євро-2020 – у сюжеті.