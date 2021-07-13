Сборная Италии стала лучшей командой Европы на следующие 3 года. Больше – в дайджесте.

Шестнадцатый чемпионат Европы, матчи которого были сыграны в одиннадцати городах Европы, стал историей. Чемпионом стала сборная Италии, обыграв Англию в серии послематчевых пенальти на Уэмбли.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля

В 51 матче забили 142 гола. Есть здесь вклад и сборной Украины, впервые в своей истории вышедшей в плей-офф Евро. Команда Шевченко пропустила 10 голов – больше всех на турнире. У той же Англии – только 2 (лучшая защита на чемпионате Европы).

"Сине-желтые" за участие в Евро заработали 16 млн евро премиальных от УЕФА – 8-й показатель среди всех команд турнира. Больше цифр и эмоций от матчей Евро-2020 – в сюжете.