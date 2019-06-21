"Чудовий опонент, якого ми завжди пам'ятатимемо", – як футбольний світ реагує на рішення Торреса завершити кар'єру

Фернандо Торрес вирішив завершити кар'єру гравця у віці 35 років. "Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на рішення екс-нападника збірної Іспанії, яке він озвучив сьогодні, 21 червня.

Він жодного разу не вигравав будь-який національний чемпіонат, але його кар'єру можна назвати величною. Чемпіон світу та дворазовий чемпіон Європи, тріумфатор Ліги чемпіонів та Ліги Європи – все це про Фернандо Торреса, який сьогодні оголосив про завершення виступів. 35-річний "Ель-Ніньйо" сезон 2018/19 провів у Японії за тамтешній Саган Тосу. Як виявилось, цей сезон став останнім у його кар'єрі.

Протягом своєї кар'єри Торрес захищав кольори Атлетіко, Ліверпуля, Челсі та Мілана. До слова, саме Фернандо став автором одного з голів у ворота збірної України у дебютному матчі "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу – у 2006 році форвард поставив ефектну крапку у поєдинку, вразивши ворота Олександра Шовковського.

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Футбольний світ віддає шану іспанському форварду, який є рекордсменом чемпіонатів Європи – наразі він єдиний, хто забивав у двох фіналах поспіль (у 2008 та 2012 роках).

Рідний клуб Торреса Атлетіко Мадрид: "Ти почав з нами як дитина і став легендою. Дякуємо, що ніс прапор Атлеті по всьому світу". До слова, перший трофей з "матрацниками" форвард виграв лише рік тому – у фіналі Ліги Європи 2017/18 Атлетіко обіграв Марсель.

Empezaste con nosotros siendo un niño y eres una leyenda. Agradecidos porque hayas llevado la bandera del Atleti por todo el mundo

https://t.co/dMuyvVmUx7#TorresLeyenda pic.twitter.com/M9XQxtYpFd — Atlético de Madrid (@Atleti) 21 червня 2019 р.

Ліверпуль, головною ударною силою якого свого часу був Торрес, опублікував відео з десяткою найкращих голів нападника.

"Наші оплески тобі за феєричну кар'єру. Було за честь мати у складі такого гравця. Успіхів, Фернандо Торрес", – йдеться у заяві Мілана.

to an extraordinary career

It was a pleasure to have such a great man and player with us

Good luck, @Torres!



Una carriera straordinaria e vincente

È stato un piacere avere in rossonero un grande uomo e calciatore come te

¡Buena suerte Niño #Torres! pic.twitter.com/TdG9wmtvks — AC Milan (@acmilan) 21 червня 2019 р.

Челсі, у складі якого Торрес виграв Лігу чемпіонів, опублікував відео гола іспанця у ворота Барселони. Саме те взяття воріт поховало шанси "блаугранас" на вихід у фінал.

"Герой, кумир та легенда. Дякую за все. Повертайся додому", – написав екс-одноклубник Торреса в Атлетіко Сауль.

"Дякую за той хороший час, який ми провели разом. Сповнений гордості за те, що ти дав футболу. Успіхів на новому етапі, Ель-Ніньйо", – це слова Ікера Касільяса.

GRACIAS @Torres por todos los buenos momentos que hemos pasado juntos.

Siéntete muy orgulloso de todo lo que le has dado al fútbol. Sólo tienes que ver todo el cariño que recibes por donde vas. Suerte en tu nueva etapa Niño! pic.twitter.com/qskduDuxTo — Iker Casillas (@IkerCasillas) 21 червня 2019 р.

"Ти незабутній. Ти історія. Ти легенда. Будемо сумувати за твоїми голами", – йдеться у Twitter Ла Ліги.

Eres inolvidable.

️ Eres historia.

Eres LEYENDA.@Torres pone el punto y final a su carrera como futbolista. Echaremos de menos tus goles, 'Niño'. pic.twitter.com/AuwtkJJOSK — LaLiga (@LaLiga) 21 червня 2019 р.

"У тебе є вибір історій, які ти можеш розповісти", – ФІФА опублікувала фото Торреса із Кубком світу.

"Приклад професіонала та особистості", – відреагував на завершення кар'єри Торреса Хав'єр Маскерано.

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Колишній одноклубник "Ель-Ніньйо" в Ліверпулі Луїс Гарсія: "Ми провели чудові моменти разом. Приємно бачити, що ти став легендою футболу. Всього найкращого, Фернандо".

Hemos pasado grandes momentos en el campo !! Ha sido un place verte convertirte en una leyenda del fútbol. Te deseo lo mejor para lo que venga Fer.#MoreThanaGame #Legend #FernandoTorres pic.twitter.com/ACeM3KV4td — Luis Garcia (@luchogarcia14) 21 червня 2019 р.

Навіть суперники віддають належне Торресу. "Чудовий опонент, якого ми завжди пам'ятатимемо", – заява Німецького футбольного союзу. Зауважимо, саме гол Фернандо приніс перемогу Іспанії над Німеччиною у фіналі Євро-2008.

¡Un gran rival que siempre de recordaremos! ¡Lo mejor en lo que venga después del fútbol, @Torres! #DieMannschaft pic.twitter.com/GSfaPDka4T — Selección Alemana (@DFB_Team_ES) 21 червня 2019 р.

"Друже, ти був, є і будеш легендою. Успіхів тобі", – написав Альваро Негредо.

Борха Іглесіас виклав спільне фото з Торресом – на той момент перший був ще підлітком.

Para muchos has sido un referente desde que somos pequeños y lo sigues siendo. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nuestro fútbol y en especial por tu trato y cariño hacia mi. @Torres Gracias niño! pic.twitter.com/o2JkP7soJp — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) 21 червня 2019 р.

"Відень, Йоханнесбург, Київ. Твоє ім'я на смак, як слава і титули. Дякуємо", – Федерація футболу Іспанії не забула про екс-форварда збірної. Саме у вказаних містах "Фурія Роха" грала у переможних фіналах чемпіонатів Європи та світу.