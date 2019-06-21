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"Чудовий опонент, якого ми завжди пам'ятатимемо", – як футбольний світ реагує на рішення Торреса завершити кар'єру

17:00 249 Читать на русском
"Чудовий опонент, якого ми завжди пам'ятатимемо", – як футбольний світ реагує на рішення Торреса завершити кар'єру
Фернандо Торрес завершив кар'єру / ФК Атлетіко Мадрид

Фернандо Торрес вирішив завершити кар'єру гравця у віці 35 років. "Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на рішення екс-нападника збірної Іспанії, яке він озвучив сьогодні, 21 червня.

Він жодного разу не вигравав будь-який національний чемпіонат, але його кар'єру можна назвати величною. Чемпіон світу та дворазовий чемпіон Європи, тріумфатор Ліги чемпіонів та Ліги Європи – все це про Фернандо Торреса, який сьогодні оголосив про завершення виступів. 35-річний "Ель-Ніньйо" сезон 2018/19 провів у Японії за тамтешній Саган Тосу. Як виявилось, цей сезон став останнім у його кар'єрі.

Протягом своєї кар'єри Торрес захищав кольори Атлетіко, Ліверпуля, Челсі та Мілана. До слова, саме Фернандо став автором одного з голів у ворота збірної України у дебютному матчі "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу – у 2006 році форвард поставив ефектну крапку у поєдинку, вразивши ворота Олександра Шовковського.

Історичний подвиг в Україні, акробатичний гол декади та ще 8 головних моментів у кар'єрі Фернандо Торреса

Футбольний світ віддає шану іспанському форварду, який є рекордсменом чемпіонатів Європи – наразі він єдиний, хто забивав у двох фіналах поспіль (у 2008 та 2012 роках).

Рідний клуб Торреса Атлетіко Мадрид: "Ти почав з нами як дитина і став легендою. Дякуємо, що ніс прапор Атлеті по всьому світу". До слова, перший трофей з "матрацниками" форвард виграв лише рік тому – у фіналі Ліги Європи 2017/18 Атлетіко обіграв Марсель.

Ліверпуль, головною ударною силою якого свого часу був Торрес, опублікував відео з десяткою найкращих голів нападника.

"Наші оплески тобі за феєричну кар'єру. Було за честь мати у складі такого гравця. Успіхів, Фернандо Торрес", – йдеться у заяві Мілана.

Челсі, у складі якого Торрес виграв Лігу чемпіонів, опублікував відео гола іспанця у ворота Барселони. Саме те взяття воріт поховало шанси "блаугранас" на вихід у фінал.

"Герой, кумир та легенда. Дякую за все. Повертайся додому", – написав екс-одноклубник Торреса в Атлетіко Сауль.

"Дякую за той хороший час, який ми провели разом. Сповнений гордості за те, що ти дав футболу. Успіхів на новому етапі, Ель-Ніньйо", – це слова Ікера Касільяса.

"Ти незабутній. Ти історія. Ти легенда. Будемо сумувати за твоїми голами", – йдеться у Twitter Ла Ліги.

"У тебе є вибір історій, які ти можеш розповісти", – ФІФА опублікувала фото Торреса із Кубком світу.

"Приклад професіонала та особистості", – відреагував на завершення кар'єри Торреса Хав'єр Маскерано.

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Колишній одноклубник "Ель-Ніньйо" в Ліверпулі Луїс Гарсія: "Ми провели чудові моменти разом. Приємно бачити, що ти став легендою футболу. Всього найкращого, Фернандо".

Навіть суперники віддають належне Торресу. "Чудовий опонент, якого ми завжди пам'ятатимемо", – заява Німецького футбольного союзу. Зауважимо, саме гол Фернандо приніс перемогу Іспанії над Німеччиною у фіналі Євро-2008.

"Друже, ти був, є і будеш легендою. Успіхів тобі", – написав Альваро Негредо.

Борха Іглесіас виклав спільне фото з Торресом – на той момент перший був ще підлітком.

"Відень, Йоханнесбург, Київ. Твоє ім'я на смак, як слава і титули. Дякуємо", – Федерація футболу Іспанії не забула про екс-форварда збірної. Саме у вказаних містах "Фурія Роха" грала у переможних фіналах чемпіонатів Європи та світу.

blog_ava
Історичний подвиг в Україні, акробатичний гол декади та ще 8 головних моментів у кар'єрі Фернандо Торреса
15:05
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