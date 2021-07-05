"Якщо вважати, що окремі гравці важливіші за колектив, то великих звершень у командному спорті не побачиш. Ми більше схожі на клубну команду, ніж на національну. Для мене проблема в тому, що Італія така ж у цьому плані – справжня команда.

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Я бачу, що гравці дуже раді та впевнені в тому, що заслужено дійшли до півфіналу Євро. Це дуже важке завдання. Коли я грав за збірну, то ніколи не виходив у півфінал, за винятком Олімпіади-1992. Тому я з розумінням ставлюся до того, що гравці насолоджуються цим становищем. Сьогоднішнє тренування було без великих навантажень – такі потрібні для аналізу самопочуття кожного з футболістів. Так ось, усі хлопці виглядають чудово. Я щасливий.

Італія дуже схожа на Іспанію. Вона вже не любить грати від оборони і дивитися, що трапиться, як було раніше. Вона має чудових, орієнтованих на володіння м'ячем, гравців. Битва за контроль над м'ячем буде головною у цьому матчі. Не думаю, що обидві команди зможуть домінувати водночас, тому буде цікаво поглянути, хто в цьому аспекті вирветься вперед. Ну й Італія – справжня команда, що атакує і захищається єдиним організмом, як і ми. Також вона високо пресингує – раніше таке було годі й уявити. Обидві команди матимуть шанси", – цитує ентренадора офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Італія – Іспанія відбудеться на Вемблі у вівторок, 6 липня. Початок поєдинку о 22:00.

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