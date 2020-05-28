Євро-2020: екс-гравець збірної України не бачить плюсів для команди у перенесенні турніру

Едуард Цихмейструк, який свого часу захищав кольори національної команди, вважає, що збірна України програла від рішення УЄФА відкласти турнір на наступний рік.

Як відомо, збірна України кваліфікувалася у фінальну частину Євро-2020 з першого місця відбіркової групи. Втім, УЄФА змушений був перенести турнір на літо 2021 року через спалах COVID-19. Очікується, що змагання пройдуть з 11 червня по 11 липня.

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"Зовсім не бачу в цьому плюсів для "синьо-жовтих". Особисто для деяких футболістів, напевно, є плюс, адже Яремчук зможе відновитися після травми, Ярмоленко набере форму, відбуде дискваліфікацію Бєсєдін. Але в цілому для команди позитивні моменти в цьому перенесенні знайти складно.

Все-таки наша збірна була на ходу, була поставлена ​​гра, яка радувала тренерів, вболівальників і приносила позитивний результат. У нинішніх умовах втримати таку форму до наступного літа буде складно. Дай бог, щоб у футболістів це вийшло. Мені б хотілося, щоб Євро було зіграно в цьому році, але, на жаль, реалії такі, що доведеться почекати", – розповів Цихмейструк Команда №1.

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