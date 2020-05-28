Евро-2020: экс-игрок сборной Украины не видит плюсов для команды в переносе турнира

Эдуард Цихмейструк, который в свое время защищал цвета национальной команды, считает, что сборная Украины проиграла от решения УЕФА отложить турнир на следующий год.

Как известно, сборная Украины квалифицировалась в финальную часть Евро-2020 с первого места отборочной группы. Впрочем, УЕФА вынужден был перенести турнир на лето 2021-го из-за вспышки COVID-19. Ожидается, что соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля.

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"Совсем не вижу в этом плюсов для "сине-желтых". Лично для некоторых футболистов, наверное, есть плюс, ведь Яремчук сможет восстановиться после травмы, Ярмоленко наберет форму, отбудет дисквалификацию Беседин. Но в целом для команды положительные моменты в этом переносе найти сложно.

Все-таки наша сборная была на ходу, была поставлена игра, которая радовала тренеров, болельщиков и приносила положительный результат. В нынешних условиях удержать такую форму до следующего лета будет сложно. Дай бог, чтобы у футболистов это получилось. Мне бы хотелось, чтобы Евро был сыгран в этом году, но, увы, реалии таковы, что придется подождать", – рассказал Цихмейструк Команда №1.

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