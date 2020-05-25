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Степаненко: За рік у збірній України можуть з'явитися нові обличчя

15:34 191 Читать на русском
Степаненко: За рік у збірній України можуть з'явитися нові обличчя
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко поділився думкою, як перенесення Євро-2020 позначиться на складі національної команди.

"За рік збірна не повинна змінитися. Всі хлопці в такому віці, коли повинні показувати результат, але можуть з'явитися і нові обличчя – завжди є ротація, травми, спади форми.

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Думаю, кістяк відсотків на 80 залишиться, на це сподівається і тренерський штаб. Міняти багато людей – важко. Чим стабільніший буде склад, тим краще", – сказав Степаненко в коментарі Tribuna.com.

Нагадаємо, чемпіонат Європи мав відбутися вже цього літа, але через пандемію коронавірусу континентальну першість перенесли на 2021 рік. До слова, команда Андрія Шевченка кваліфікувалася на Євро-2020, вигравши свою відбіркову групу.

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Теги
Україна Україна Тарас Степаненко Тарас Степаненко Збірна України Євро-2020
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