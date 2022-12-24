"Найбільше я радію з того, коли в основі виходить наш резерв та видає результат. Коли виходив Валік Рубчинський та видавав матч за матчем, Сашко Назаренко. Всі, хто пройшов з нами з Другої ліги. Це частина мене, і те, що вони не загубилися, а перебувають у команді, дуже приємно. У всіх матчах вони показували зуби, показували, що є спортсменами, є українцями.

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Звичайно, дуже тішили перемоги. І над Динамо, і над Шахтарем, який до цього жодного разу не перемагали, і над Зорею, якій віддали боржок. Є речі для мене як для президента клубу, що просто – ах!" – цитує Березу офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, на зимову паузу підопічні Олександра Кучера пішли у статусі лідера, випереджаючи Шахтар на 5 очок.

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