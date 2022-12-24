"Больше всего я радуюсь тому, когда в основе выходит наш резерв и выдает результат. Когда выходил Валик Рубчинский и выдавал матч за матчем, Саша Назаренко. Все, кто прошел с нами из Второй лиги. Это часть меня, и то, что они не потерялись, а находятся в команде, очень приятно, во всех матчах они показывали зубы.

УЕФА не сможет исключить СК Днепр-1 из еврокубков – журналист озвучил ряд причин

Конечно, очень порадовали победы. И над Динамо, и над Шахтером, который до этого ни разу не побеждали, и над Зарей, которой отдали должок. Есть вещи для меня как для президента клуба, что просто – ах!" – цитирует Березу официальный сайт днепрян.

Напомним, на зимнюю паузу подопечные Александра Кучера ушли в статус лидера, опережая Шахтер на 5 очков.

"Вони воювали з Чечнею, з Грузією, з Україною": легіонер УПЛ – про шанс у Шахтарі, агресію Рінкона, дружбу з кіпером МЮ