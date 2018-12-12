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"Є лише один містер Вест Хем": клуб Ярмоленка продовжив контракт з Ноблом

16:53 177 Читать на русском
"Є лише один містер Вест Хем": клуб Ярмоленка продовжив контракт з Ноблом
Марк Нобл / ФК Вест Хем

Півзахисник Вест Хема Марк Нобл підписав новий контракт з клубом, який у свою чергу яскраво анонсував продовження угоди.

Вест Хем на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нової угоди з півзахисником Марком Ноблом. Новий контракт діятиме до 2021 року.

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Англієць є продуктом академії "молотобійців" і провів усю кар'єру в рідній команді, двічі відправляючись в оренду. Через це клуб, повідомляючи про продовження контракту, написав: "Є лише один містер Вест Хем".

Саме сюди влітку 2018 року перейшов український вінгер Андрій Ярмоленко з дортмундської Борусії за 20 млн євро. Наразі українець травмований і не гратиме до весни.

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