Вінгер Реала Жуніор Вінісіус пережив неприємні моменти під час матчу на Балеарах.

Реал розгромив Мальорку, а одним з героїв став Вінісіус. Бразилець забив перший гол і заробив пенальті, з якого Бензема забив другий. Але тамтешні вболівальники не оцінили перфоманс Жуніора.

На адресу футболіста лунали расистські вигуки. "Йди збирай банани", – такі слова з трибуни зафіксували камери. Ще були мавпячі "ухання".

Imagen exclusiva #Golazo



Vinicius recibió insultos racistas en Son Moix:



"Vete a recoger plátanos"



"Uh-uh-uh"



STOP RACISMO pic.twitter.com/akNduqQOag — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) March 15, 2022

Арбітр у рапорті не зафіксував прояви расизму, але відеодокази можуть спонукати Ла Лігу розпочати розслідування. Мальорка у соцмережах вже засудила поведінку своїх вболівальників.