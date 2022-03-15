"Йди збирай банани": фани Мальорки ображали Вінісіуса на расистському підґрунті
16:34 - Читать на русском
Вінгер Реала Жуніор Вінісіус пережив неприємні моменти під час матчу на Балеарах.
завершено
Жуніор Вінісіус 55’
Карім Бензема 76’
Карім Бензема 82’
55’ Жуніор Вінісіус
76’ Карім Бензема
82’ Карім Бензема
Реал розгромив Мальорку, а одним з героїв став Вінісіус. Бразилець забив перший гол і заробив пенальті, з якого Бензема забив другий. Але тамтешні вболівальники не оцінили перфоманс Жуніора.
На адресу футболіста лунали расистські вигуки. "Йди збирай банани", – такі слова з трибуни зафіксували камери. Ще були мавпячі "ухання".
Арбітр у рапорті не зафіксував прояви расизму, але відеодокази можуть спонукати Ла Лігу розпочати розслідування. Мальорка у соцмережах вже засудила поведінку своїх вболівальників.
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