"Иди собирай бананы": фаны Мальорки оскорбляли Винисиуса на расистской почве
16:41 - Читати українською
Вингер Реала Жуниор Виннисиус пережил неприятные моменты во время матча на Балеарах.
завершено
Жуниор Винисиус 55’
Карим Бензема 76’
Карим Бензема 82’
55’ Жуниор Винисиус
76’ Карим Бензема
82’ Карим Бензема
Реал разгромил Мальорку, а одним из героев стал Винисиус. Бразилец забил первый гол и заработал пенальти, с которого Бензема забил второй. Но тамошние болельщики не оценили перформанс Жуниора.
В адрес футболиста раздавались расистские возгласы. "Иди собирай бананы", – такие слова с трибуны зафиксировали камеры. Еще были обезьяньи "ухания".
Арбитр в рапорте не зафиксировал проявления расизма, но видеодоказательства могут побудить Ла Лигу начать расследование. Мальорка в соцсетях уже осудила поведение своих болельщиков.
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