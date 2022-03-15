Вингер Реала Жуниор Виннисиус пережил неприятные моменты во время матча на Балеарах.

Реал разгромил Мальорку, а одним из героев стал Винисиус. Бразилец забил первый гол и заработал пенальти, с которого Бензема забил второй. Но тамошние болельщики не оценили перформанс Жуниора.

В адрес футболиста раздавались расистские возгласы. "Иди собирай бананы", – такие слова с трибуны зафиксировали камеры. Еще были обезьяньи "ухания".

Imagen exclusiva #Golazo



Vinicius recibió insultos racistas en Son Moix:



"Vete a recoger plátanos"



"Uh-uh-uh"



STOP RACISMO pic.twitter.com/akNduqQOag — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) March 15, 2022

Арбитр в рапорте не зафиксировал проявления расизма, но видеодоказательства могут побудить Ла Лигу начать расследование. Мальорка в соцсетях уже осудила поведение своих болельщиков.