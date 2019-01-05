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Яворський визнаний найкращим гравцем Маріуполя в 2018 році

09:13 0 Читать на русском
Яворський визнаний найкращим гравцем Маріуполя в 2018 році
Сергій Яворський / Канали Футбол 1 та Футбол 2

Захисник Маріуполя Сергій Яворський став найкращим гравцем клубу в 2018 році.

Маріуполь на своєму офіційному сайті повідомив, що захисник Сергій Яворський визнаний найкращим футболістом клубу в 2018 році.

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Переможець набрав 36% голосів вболівальників. 2 місце посів Руслан Фомін (27%), 3 – Владислав Вакула (15%). Також у топ-5 потрапили Дмитро Мишньов та Рустам Худжамов.

Маріуполь у сезоні 2017/18 посів 5 сходинку в турнірній таблиці УПЛ і зіграв у кваліфікації Ліги Європи, де в 3 раунді поступився Бордо. Зараз команда перебуває на 7 позиції в таблиці.

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Теги
Сергій Яворський Сергій Яворський Маріуполь Маріуполь
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