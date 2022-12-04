"Ми раді перемозі. Суперник був непростим, довелося постаратися. Були дуже складні моменти, але нам вдалося їх контролювати та заспокоїти. Ми продовжуємо грати, це все, що має значення.

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Я приїхав у Катар, щоби виграти чемпіонат світу. Всю підготовку я присвятив ЧС-2022. Зізнаюся, я трохи зациклений на чемпіонаті світу.

Я тут не для того, щоб виграти "Золотий м'яч" чи "Золоту бутсу". Я приїхав сюди, щоби виграти цей чемпіонат світу. Якщо вдасться здобути ці нагороди, звичайно, я буду щасливий, але я тут не для цього. Я тут, щоб перемагати та допомогти збірній Франції.

Чому я раніше не давав інтерв'ю? Я знаю, що було багато питань щодо цього. Не маю нічого особистого проти журналістів, просто хочу зосередитись на чемпіонаті світу – а коли мені потрібно зібратися, я намагаюся робити це на 100% і не витрачати сили на щось інше. Нещодавно я дізнався, що FFF (Федерація футболу Франції, – прим.) була оштрафована за мою відмову спілкуватись зі ЗМІ. Я оплачу цей штраф, тому що це було моє особисте рішення", – цитує Мбаппе Sky Sports.

Нагадаємо, Кіліана було визнано найкращим гравцем матчу з Польщею. Він з 5-ма голами очолює список бомбардирів чемпіонату світу.

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