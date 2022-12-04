"Мы рады победе. Соперник был непростым, пришлось постараться. Были очень сложные моменты, но нам удалось их контролировать и успокоить. Мы продолжаем играть, это все, что имеет значение.

Жиру – о побитии рекорда Анри: "Сбылась моя детская мечта"

Я приехал в Катар, чтобы выиграть чемпионат мира. Всю подготовку я посвятил ЧМ-2022. Признаюсь, я немного зациклен на чемпионате мира.

Я здесь не для того, чтобы выиграть "Золотой мяч" или "Золотую бутсу". Я приехал сюда, чтобы выиграть этот чемпионат мира. Если удастся получить эти награды, конечно, я буду счастлив, но я здесь не для этого. Я здесь, чтобы победить и помочь сборной Франции.

Почему я раньше не давал интервью? Я знаю, что было много вопросов на этот счет. Нет ничего личного против журналистов, просто хочу сосредоточиться на чемпионате мира – а когда мне нужно собраться, я пытаюсь делать это на 100% и не тратить силы на что-то другое. Недавно я узнал, что FFF (Федерация футбола Франции, – прим.) была оштрафована за мой отказ общаться со СМИ. Я оплачу этот штраф, потому что это было мое личное решение", – цитирует Мбаппе Sky Sports.

Напомним, Килиан был признан лучшим игроком матча с Польшей. Он с 5-ю голами возглавляет список бомбардиров чемпионата мира.

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