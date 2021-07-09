"Зайняти відразу чиєсь місце в УПЛ? Ми не будемо порушувати закони. Жодних преференцій і особливого ставлення нам не треба.

Новачок Металіста порівняв колектив Ярославського з топ-клубами Бразилії

Ми відіграємо та пройдемо Першу лігу. Сподіваюся, ми пройдемо її, як Другу, та посядемо своє гідне місце в Прем'єр-лізі.

Все йде по наростаючій. Ми не думали відразу брати Маілтона, Ріаскоса і Балулу, а вони вже в команді. Плюс ми ще переглядаємо легіонерів. Ви бачили команду у Першій лізі, щоб у неї було стільки легіонерів? Ми команду готуємо не на Першу лігу, а готуємо на УПЛ і єврокубки.

Для мене існують лише 1-ше, 2-ге та 3-тє місця у Прем'єр-лізі. Про інші місця я навіть думати не хочу. Перша сходинка – це мрія, а друга і третя – це завдання. Якщо треба буде збільшувати бюджет, ми його збільшимо. Неможливе можливо", – сказав Ярославський у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Метал, який став абсолютним переможцем Другої ліги, в сезоні 2021/22 виступатиме у Першій лізі під назвою Металіст.

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