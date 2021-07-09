Бывший президент Металлиста Александр Ярославский заявил, что хочет, чтобы его клуб поднимался в элиту постепенно.

"Занять сразу чье-то место в УПЛ? Мы не будем нарушать законы. Никаких преференций и особого отношения нам не надо.

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Мы отыграем и пройдем Первую лигу. Надеюсь, мы пройдем ее, как Вторую, и займем свое достойное место в Премьер-лиге.

Все идет по нарастающей. Мы не думали сразу брать Маилтона, Риаскоса и Балулу, а они уже в команде. Плюс мы еще просматриваем легионеров. Вы видели команду в Первой лиге, чтобы у нее было столько легионеров? Мы команду готовим не в Первую лигу, а готовим на УПЛ и еврокубки.

Для меня существуют только 1-е, 2-е и 3-е места в Премьер-лиге. О других местах я даже думать не хочу. Первое место – это мечта, а второе и третье – это задача. Если надо будет увеличивать бюджет, мы его увеличим. Невозможное возможно", – сказал Ярославский в программе "Цыганык Live".

Напомним, Металл, ставший абсолютным победителем Второй лиги, в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге под названием Металлист.

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