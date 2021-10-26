"Чому ми не кличемо іноземців, як Ахметов? Ми ж провінціали (сміється). Все по-місцевому, по-домашньому. Напевне, зі своїм все ж зручніше працювати.

Ярославський: Поки що мета Металіста – Ліга Європи

Дивіться, левову частку рішень щодо тренера ухвалює Красніков. Він відповідає за спортивну складову клубу, і я віддав йому цей пріоритет. Так, я можу щось заблокувати, змінити, але за роки у нас склалися такі стосунки, що кожен займається своїми справами. Йому зручно з Кучером, і мені дуже зручно.

А чим Кучер не підходить? У Другій лізі зіграли два матчі внічию, тепер в Першій за 11 турів лише раз програли. Кучер свій, і Маркевич свій, українець. Кучер ще й харків'янин, має досвід", – сказав Ярославський у програмі Бомбардир.

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