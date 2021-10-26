"Поки що ми цілимося на Лігу Європи. А вже потім – Ліга чемпіонів. Який солдат не хоче стати генералом.

Ярославський: Даю слово – більше ніколи Металіст не зникне з футбольної карти України

Бюджет клубу? Немає мети витрачати великі гроші. Мета – стати класною командою, яка може змагатися із сильними суперниками. Тоді ми конкурували з Евертоном, Галатасараєм, Байєром. Виходили з перших місць у групі. Склад має бути таким, щоб не було соромно перебувати на трибунах", – сказав Ярославський у коментарі програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, після 15-ти турів Металіст з 38-ма очками впевнено лідирує у Першій лізі і є головним кандидатом на підвищення у класі.

Перша ліга: Металіст розгромив Поділля, Ужгород поступився Олімпіку