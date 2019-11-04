Ярославський назвав умову, за якої готовий повернутися у футбол

Колишній власник харківського Металіста Олександр Ярославський розповів про своє можливе повернення до футбольної діяльності.

"Наразі я зосереджений на регбі. Харківський Олімп 15 років поспіль стає чемпіоном України. Збірна України з регбі – це на 80% харківський Олімп, і її тренує наставник нашого клубу. Якщо не футбол, то регбі, якщо не регбі, то волейбол.

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А футбол не закрита тема, займаємося. Якщо вийде повернути бренд збанкрутілого Металіста. Процедура банкрутства йде, але їй заважають різні навколофутбольні люди, скажімо так. Інфраструктуру побудував я свого часу, змушений був від неї, так би мовити, "піти", а зараз нею користуються, "розпилюють", тому банкрутство невигідне тим, хто крутиться навколо цього.

Чи маю відношення до Металіста 1925? Я не знаю такого Металіста, я знаю один Металіст, який є 7-разовим бронзовим призером та срібним призером чемпіонату України", – заявив Ярославський у інтерв'ю Interfax-Україна.

Нагадаємо, Ярославський продав харківський Металіст у грудні 2012 року Сергію Курченку, через 3,5 сезони клуб втратив професіональний статус і своє місце у Прем'єр-лізі.

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