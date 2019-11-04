Ярославский назвал условие, при котором готов вернуться в футбол

Бывший владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский рассказал о своем возможном возвращении к футбольной деятельности.

"Сейчас я сосредоточен на регби. Харьковский Олимп 15 лет подряд становится чемпионом Украины. Сборная Украины по регби – это на 80% харьковский Олимп, и ее тренирует наставник нашего клуба. Если не футбол, то регби, если не регби, то волейбол.

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А футбол не закрытая тема, занимаемся. Если получится вернуть бренд обанкротившегося Металлиста. Процедура банкротства идет, но ей мешают разные околофутбольные люди, скажем так. Инфраструктуру построил я в свое время, вынужден был от нее, так сказать, "уйти", а сейчас ею пользуются, "распиливают", поэтому банкротство невыгодно тем, кто крутится вокруг этого.

Имею ли отношение к Металлисту 1925? Я не знаю такого Металлиста, я знаю один Металлист, который является 7-кратным бронзовым призером и серебряным призером чемпионата Украины", – заявил Ярославский в интервью Interfax-Украина.

Напомним, Ярославский продал харьковский Металлист в декабре 2012 года Сергею Курченко, через 3,5 сезона клуб потерял профессиональный статус и свое место в Премьер-лиге.

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