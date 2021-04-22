"Метал – спеціальний проект, створений півтора року тому під повернення Металіста. Я розумів, що необхідно буде вирішити технічні моменти – спочатку зіграти в чемпіонаті серед аматорів, далі Друга ліга, Перша ліга, Прем’єр-ліга.

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Ці деталі забирають близько трьох років. Тому ми вирішили скоротити цей організаційний період, щоб не чекати повернення бренду, і запустили Метал під Металіст. Тільки-но бренд буде готовий до запуску, Металіст повернеться на своє законне місце", – зізнався Ярославський в інтерв'ю Фактам ICTV.

До слова, Метал, який очолює Олександр Кучер, наразі лідирує у групі Б Другої ліги та є головним претендентом на вихід у Першу лігу. Харків'яни мають у своєму активі 44 залікові бали і випереджають найближчого переслідувача на 8 очок.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Заяву про відродження харківського клубу мільйонер зробив наприкінці лютого.

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