Бывший президент Металлиста Александр Ярославский высказался относительно клуба Металл, который сейчас выступает во Второй лиге.

"Металл – специальный проект, созданный полтора года назад под возвращение Металлиста. Я понимал, что необходимо решить технические моменты – сначала сыграть в чемпионате среди любителей, далее Вторая лига, Первая лига, Премьер-лига.

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Эти детали забирают около трех лет. Поэтому мы решили сократить этот организационный период, чтобы не ждать возвращения бренда, и запустили Металл под Металлист. Как только бренд будет готов к запуску, Металлист вернется на свое законное место", – признался Ярославский в интервью Фактам ICTV.

К слову, Металл, который возглавляет Александр Кучер, сейчас лидирует в группе Б Второй лиги и является главным претендентом на выход в Первую лигу. Харьковчане в своем активе имеют 44 зачетных балла и опережают ближайшего преследователя на 8 очков.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Заявление о возрождении харьковского клуба миллионер сделал в конце февраля.

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