Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров фінансово підтримав організацію, яка допомагає родинам ультрас, що загинули у війні з Росією.

"Сергій Ребров підтримує родини полеглих на війні футбольних фанатів. Нещодавно він вніс донат у розмірі 100 тисяч грн, а також запевнив про системну підтримку благодійного фонду "Трибуна Героїв" зі своєї сторони.

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Ми вдячні Сергію Станіславовичу за те, що навіть перебуваючи далеко від дому, він переймається проблемами футбольної родини та став одним з українських тренерів, хто прийшов на допомогу та підтримав нашу ініціативу.

Фанатські сектори завжди захоплювалися грою Сергія Реброва – гравця, та поважали його тренерський хист. Важливо, що в годину важких випробувань такі люди лишаються поряд", – повідомляє офіційний сайт організації.

Нагадаємо, "Трибуна Героїв" підтримує родини загиблих футбольних фанатів України. До ініціативи долучились українські футболісти, тренери та спортивні журналісти, серед яких і представники "Футбол 24".

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