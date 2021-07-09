Керівництво Фенербахче переконало півзахисника Вест Хема Андрія Ярмоленка приєднатись до турецького клубу, повідомляє Fanatik.

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У новій команді 31-річний українець зароблятиме близько 3 млн євро на рік, для порівняння, у Лондоні Андрій отримує 6 млн. За Ярмолою також полював Галатасарай.

Чинний контракт лідера збірної України з "молотобійцями" розрахований до літа 2022-го. У минулому сезоні він провів 24 матчі, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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