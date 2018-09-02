Ярмоленко проти Вулверхемптона: багато старання, нульова ефективність, низькі оцінки та відео всіх дій

Український вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко провів неоднозначний поєдинок проти Вулверхемптона в рамках 4 туру АПЛ (0:1).

Екс-капітан київського Динамо з'явився на полі одразу після перерви, але не зумів врятувати свою команду від поразки.

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Ярмоленко лише раз пробив по воротах, здійснив один вдалий дриблінг та 21 передачу, 17 з яких виявились точними (79%). Андрій, як завжди, поводився дуже активно, брав гру на себе, але з гостротою в українця не склалось. За трохи більше, ніж 45 хвилин гри він виконав лише один ключовий пас, розрізавши оборону Вулверхемптона.

Авторитетний портал WhoScored оцінив гру українця доволі низьким балом 6.2. Менше отримали лише Крессвелл (6), Чічаріто (6), Санчес (5,6) та Снодграсс (6).

Daily Mail також поставило Ярмоленку невисокі 6 балів. Гірше, на думку видання, зіграли лише Санчес (5) та Снодграс (5). Таку ж оцінку, як і українець, отримали Вілшер, Об'янг та Антоніо.

Mirror також оцінив старання Ярмоленка 6-ма балами, і це – середній результат у команді. Ще п'ять виконавців (Сабалета, Огбонна, Нобл, Вілшер та Снодграсс) отримали нижчу оцінку – 5.

Дуже низькою виявилась продуктивність українця згідно з даними компанії Instat. Андрій отримав лише 216 балів. Для прикладу, найкращий гравець у складі Вест Хема Лукаш Фабіанскі заробив майже на 100 балів більше (318).

Українець виконав 8 ТТД в штрафному майданчику суперника, але в плані ККД не досяг особливого успіху, інформує Zbirna.com. Ярмоленко виграв три єдиноборства з семи, виконав один обіграш та один відбір.

Відео всіх дій Ярмоленка у матчі Вест Хем – Вулверхемптон